DICE spricht über Lootboxen in Star Wars Battlefront

Momentan gibt es einige Diskussionen zum Thema Lootboxen und Mikrotransaktionen in vielen großen Spielen, auch bei uns. Eine der hitzigsten Diskussionen dreht sich um Star Wars Battlefront II, dessen Beta suggerierte, dass man Spielfortschritt gegen In-Game-Währung kaufen konnte. Der Entwickler hat sich nun zu einem offiziellen Statement hinreißen lassen und verspricht noch vor dem Release einiges am in der Beta gezeigten System zu verändern.

Laut DICE führte die Darstellung in der Testphase zu falschen Schlussfolgerungen. Das gesamte Team arbeite unterdessen daran, das Spiel so gut wie möglich auszubalancieren. Waffen, Anhänger, Credits, Sternkarten (das sind die Perks), Emotes, Outfits und die lustigen Gewinn-Posen sollen wir uns während des normalen Spielens verdienen können, nur die letzten vier Dinge stecken in den Beutekisten. Die Truhen sollen nicht für Echtgeld angeboten werden, stattdessen werden sie durch Erfüllen von Herausforderungen und andere Meilensteine in unseren Besitz wandern oder indem wir sie mit der In-Game-Währung Credits kaufen.

Dann sind da noch die heiß diskutierten Sternkarten, die unsere Waffen und Fähigkeiten entscheidend verbessern. Bevor diese Items verwendet werden können und die meisten Waffen freigeschaltet wurden, wird ein entsprechendes Level benötigt - sie sind also nicht gleich von Anfang an verfügbar. Sternkarten können zudem mit Crafting-Bestandteilen, die wir durch das Zerlegen doppelter Sternenkarten erhalten, verbessert werden.

Nach der Beta soll sich nicht nur das Lootbox- und Fortschritts-System verändern. Die Entwickler denken ebenfalls darüber nach den Strike-Modus in ein Best-of-Three-Modus umzuwandeln, die Infiltrations-Fähigkeit des Spezialisten zu verringern, die Feuertruppler der ersten Ordnung zu verstärken, eine neue Eigenschaft die alle Spieler in einer Spawn-Welle belohnt einzubauen und andere Wege, um die Spieler zum Teamwork zu bewegen. Wie fandet ihr die Beta und was haltet ihr von den Veränderungen?