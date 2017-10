Microsoft deutet Extras bei Abwärtskompatibilität auf Xbox One X an

Wie ihr als treuer Gamereactor-Leser sicher wisst, ist die Xbox One in der Lage etliche Xbox 360-Games dank Abwärtskompatibilitätsprogramm zu emulieren. Seit der E3 wissen wir nun sogar, dass ausgewählte Original-Xbox-Spiele in die Initiative aufgenommen werden, was für mächtig Retro-Charme untern den älteren Semestern sorgt. Die Xbox One X wird dieses Feature natürlich ebenfalls unterstützen, doch laut den Kollegen von dem Xbox-Chef Phil Spencer scheint sich noch mehr dahinter zu verbergen. Im Gespräch mit Gamespot hat er verraten, dass das Programm auf der Xbox One um einiges üppiger ausfällt:

"Wir wollen noch über einige Dinge sprechen, [zum Beispiel] wenn es darum geht, wie die Kompatibilität auf der [Xbox One] X aussieht und das wird die Leute glaube ich ziemlich interessieren."

Wir wissen aktuell natürlich nicht genau, was Spencer mit dieser Anspielung meinen könnte, aber vielleicht ist das auf eine Performance-Steigerung bezogen? Wir tippen auf verbesserte Auflösung und eine stabilere Framerate; was ist eure Vermutung?