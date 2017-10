Rache ist der Treibstoff vom neuen Need for Speed Payback

Nächsten Monat erscheint Need for Speed Payback für PC, PS4 und Xbox One und für EA und Ghost Games wird es daher langsam Zeit, mit ihrer Trailer-Parade Gas zu geben und den Hype-Zug in Bewegung zu setzen. Das Arcade-Rennspiel führt uns nach Fortune Valley, wo wir gegen ein kriminelles Kartell vorgehen, dem die Casinos der Stadt und die meisten Polizisten gehören. Tyler, Mac und Jess werden im neuen Trailer von ihrer persönlicheren Seite gezeigt, denn sie gehören zu denjenigen, die unter dem Kartell leiden.

Marcus Nilsson, Executive Producer von Ghost Games, findet eigene Wort um das zu beschreiben: "Need for Speed kehrt in diesem Jahr zurück um das herauszufordern, was Spieler von einem Rennspiel erwarten. Wir werden weiterhin alles abliefern was unsere Fans am Franchise lieben: die tiefgreifendsten Anpassungsmöglichkeiten, einen beeindruckende Auto[-auswahl], intensive Rennen und Verfolgungsjagden [in der] offenen Welt. Mit Need for Speed Payback bringen wir all diese Elemente in einer kompletten Blockbuster-Rennerfahrung zusammen. Begonnen bei der Geschichte, über die verschiedenen Charaktere mit denen ihr fahren könnt, die variantenreichen Missionen und letztlich zu den Momenten, [in denen ihr am Rand eures Sitzes sitzt]; das ist unsere Vision von heutiger Action-Rennunterhaltung."

Den neuen Story-Trailer und frische Screenshots findet ihr unten, darauf sind neben unseren drei Protagonisten auch weitere Figuren abgebildet.