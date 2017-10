Life is Strange: Before the Storm Episode 2 startet am 19. Oktober

Erst gestern hat Entwickler Deck Nines auf ihren sozialen Medien den bevorstehenden Release der zweiten Episode von Chloes Abenteuer in Life is Strange: Before the Storm angekündigt, heute haben wir schon die offizielle Bekanntmachung. Am 19. Oktober wird die zweite von drei Folgen erscheinen und die Geschichte der beiden Teenager weitererzählen. "Während die Familienidylle von Chloe und Rachel weiter zerbröckelt, blüht ihre Freundschaft auf. Die beiden sprechen darüber, gemeinsam abzuhauen und alles hinter sich zu lassen. Doch bevor sie sich auf den Weg machen, will Chloe noch etwas für Frank Bowers erledigen. Dadurch bringt sie sich in Gefahr und entdeckt die hässlichere Seite ihrer Heimatstadt Arcadia Bay...", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Natürlich haben wir auch noch den neuen Trailer am Start, den ihr unten sehen könnt. Seid ihr schon gespannt?