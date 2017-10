Past Cure auf 2018 verschoben

Das Berliner Entwicklerstudio Phantom 8 hat heute bekanntgegeben, dass ihr Actionspiel Past Cure nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Ursprünglich sollte der Titel Ende des Jahres erscheinen, doch die Entwickler wollen sich zwei weitere Monate Zeit nehmen, "um Past Cure auf einen noch besseren Entwicklungstand bringen zu können und damit das Spielerlebnis weiter zu verfeinern." Als neuer Termin dient nun der 2. Februar 2018, der in einem kurzen aber prägnanten neuen Trailer enthüllt wurde. Mehr Infos über das Spiel bekommt ihr in unserer Vorschau.