Bill Skarsgård spricht über Pennywise in Es 2

Das Remake zu Stephen Kings Klassiker Es war ein massiver Erfolg in den Kinos. Tatsächlich ist es sogar der erfolgreichste Horrorfilm erwachsene aller Zeiten, womit uns mindestens noch ein weiterer Film zum furchterregenden, Kinder fressenden Zombie-Clown Pennywise bevorstehen wird. Es 2 soll die Geschichte zur letzten Hälfte des Buches erzählen, bereits wenige Tage nach der Premiere des ersten Teils bekam die Fortsetzung grünes Licht. In einem kürzlich veröffentlichten Interview spricht Pennywise-Schauspieler Bill Skarsgård über seine Hoffnungen für die Fortsetzung und wie er gerne die Vorgeschichte zu Pennywise angehen möchte:

"Der erste Film ist so gut bei dem was er tut und dabei sind es im Endeffekt nur die Geschichten der Kinder, [aber] du beginnst sie zu lieben. Der zweite Teil wird die erwachsene Geschichte [erzählen]. Ich denke der richtige Weg wäre den Film komplett anders zu gestalten. Ich denke es wäre gut die psychologischen Aspekte des Horrors zu erforschen, vielleicht auch die kosmologische Existenz dieses Wesens. Was ist Es und von wo kommt er? Es wird kaum im Roman angesprochen, alles ist sehr abstrakt."

[Vorsicht Spoiler:]

"Und das mag ich irgendwie. Es könnte eine Art psychedelischer Trip sein wenn man in die Gedanken von Pennywise eintaucht. Wenn du den Roman gelesen hast dann weißt du, dass sie wirklich in seinen Verstand abtauchen. Sie gehen auch an einen transdimensionalen Ort, an dem sie ihn auf gewisse Art besiegen. Das wäre interessant. Was für ein Ort das wohl wäre, wie er aussehen würde? Es gibt viele Möglichkeiten und ich freue mich sehr darauf."

Freut ihr euch bereits auf Es: Kapitel Zwei?