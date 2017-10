Anno 1800 soll traditionelle und Sci-Fi-Fans abholen

Anno 1800 führt die Aufbaustrategiespielserie aus der Zukunft zurück in die Moderne und soll damit Fans von beiden Stilrichtungen einfangen. Wie genau das gelingen könnte und was der Ansatz für diese Herangehensweise war, das erklärte uns der Creative Director Dirk Riegert in unserem Gamescom-Interview.

"Die Pläne noch einmal einen geschichtlichen Schritt zurückzugehen existieren schon eine Zeit lang, das ist so eine Art Masterplan für die Serie.", sagte der Entwickler lachend. "Wir wussten bereits im Voraus, was wir tun wollten und das 19. Jahrhundert - das im Jahre 1800 beginnt und sich [langsam] durch die Zeit der Industrialisierung entwickelt [führt uns] zur zweiten Welle der Industrialisierung in der Mitte des Jahrhunderts. [...] Das alles war schon lange in unseren Köpfen und nach 2205 finden wir, dass es das perfekte Setting für Anno-Fans ist, die den traditionellen Hintergrund lieben, aber gleichzeitig für Sci-Fi[-Fans] interessant bliebt. Denn wir haben eine ganze Menge Spieler, die mit den letzten beiden Sci-Fi-Spielen dazukamen. Das Gefühl für technische Fortschritte und die Themen von 1800 ist sehr ansprechend und wir glauben den perfekten Mix für diese beiden großen Gruppen der Anno-Liebhaber gefunden zu haben. Und ganz persönlich lieben als Team das Setting einfach."

Ist das 19. Jahrhundert eurer Meinung nach wirklich so eine gute Vorlage für ein Anno-Spiel?