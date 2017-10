Heute im GR-Live: Fortnite - Battle Royale

Dass Epic Games mit Fortnite noch einmal so viel reißen würde, das war kurz nach dem Start des Titels alles andere als klar. Doch dank der neuen Battle Royale-Erfahrung erfreut sich das Actionspiel großer Beliebtheit auf den Konsolen und gehört mittlerweile zu einem der beliebtesten Spiele auf der Welt. Der Free-to-Play-Playerunknown's Battlegrounds-Klon hat sich prompt in die Herzen und Köpfe vieler Spieler geschossen und wir bei Gamereactor können das nicht länger ignorieren. Sophia wird sich deshalb heute ab 16:00 Uhr in den Schlachtenbus begeben und mit euch zusammen ins Spektakel stürzen. Wenn ihr im Launcher des Spiels nach Fealasy sucht, fügt ihr sie übrigens als Freundin hinzu. Zugang zum Livestream findet ihr hier.