Spencer: Xbox One X ''ist nicht für jeden''

Xbox-Chef Phil Spencer sprach auf der Brazil Game Show über die neue Xbox One X, die in den Augen von Microsoft offenbar nur ein Nischenprodukt ist. Der weitaus größere Schwung der Spieler wird weiterhin die Xbox One S kaufen, erklärte der Manager:

"Die Xbox One S wird der Marktführer für uns bleiben. Es ist die preisgünstigere Konsole und auf ihr laufen die gleichen Spiele. Ob ihr auf einem 1080p-Fernseher oder auf einem 4K-Screen schaut, ihr habt auf beiden [Bildschirmen] eine gute Erfahrung. Aber [die Xbox One X] ist nicht für jeden. Es ist wie damals, als wir den Xbox One-Elite-Controller entwarfen. Da wussten wir auch, dass es nicht für jeden [Spieler] geeignet ist."

Mehr Infos zur Xbox One X und der Geschichte hinter dem neuen Powerhaus erfahrt ihr in unserem Rückblick-Artikel. Kauft ihr euch eine One X oder seid ihr mit der One S zufrieden?

Quelle: Gamespot.