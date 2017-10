Titanfall-Studio Respawn plant großen VR-Titel für 2019

Titanfall-Entwickler Respawn Entertainment taucht in die Gewässer der virtuellen Realität ab und tut sich mit Facebook und Oculus Rift zusammen. Die Ankündigung kam über einen kurzen Youtube-Teaser der uns nicht allzu viel verriet, aber immerhin wissen wir nun, dass die Entwickler engagiert an VR-Erfahrungen arbeiten. Laut Respawn "gibt dir VR eine realistische Erfahrung, näher dran an dem was ein realer Soldat erleben würde." Studio-Gründer Vince Zampella schrieb: "Heute enthüllten wir, dass Respawn Entertainment, dessen Gründer die kreativen Köpfe von beliebten Franchise wie Titanfall und Call of Duty beinhaltet, eine Partnerschaft mit Oculus eingeht und für 2019 eine massive VR-Veröffentlichung plant. Wir können bisher nicht viel darüber berichten, doch wir freuen uns mit so Genre-definierenden Entwicklern wie Respawn Entertainment zusammenzuarbeiten." Freut ihr euch auf ein potentielles VR-Titanfall?