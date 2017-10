Halloween-Regisseur John Carpenter liebt Destiny 2

John Carpenter schaut auf ein beeindruckendes Leben zurück, die einige schrecklich schöne Filme zum Vorschein gebracht haben (Halloween, Die Klapperschlange The Thing). Doch neben der filmischen Kunst hat der Regisseur neuerdings noch eine andere Leidenschaft für sich entdeckt: Destiny 2. In einem Interview mit der englischen Ausgabe des Guardians erklärt Carpenter warum er sich dazu entschieden hat, von nun an sein restliches Leben dem Grind zu widmen:

"Ich habe das Videospiel Destiny 2 gespielt. Es ist ein Sci-Fi-Game und es macht Spaß. Oh und es ist hart. Das ist der Grund warum ich mein Leben [aktuell] damit verbringe es zu erlernen. In meinem Alter? Warum nicht. Es hält mich fern von Problemen."

Habt auch ihr euer Leben Destiny 2 gewidmet?