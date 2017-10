War Thunder: Frankreich kommt mit Patch 1.73

Gaijin Entertainment hat eine siebte Nation für ihre Kriegssimulation War Thunder angekündigt. Unsere westlichen Nachbarn Frankreich werden mit dem kommenden Update v1.73 in das Spiel eingefügt und bringen insgesamt 30 französische Flieger mit sich. "Einige der französischen Flugzeuge aus dem Update 1.73 sind aufgrund der Anforderungen des zweiten Weltkrieges niemals in die Massenproduktion geraten, weshalb die Datenlage so schwierig war. Wir haben mehr als ein Jahr mit der Entwicklung verbracht, nach unterschiedlichen Referenzen gesucht und diese seltenen Flieger sorgfältig für War Thunders französische Flugkunst rekreiert. Wir sind uns sicher, dass die Piloten von War Thunder sich darauf freuen werden, diese Maschinen im Kampf zu testen.", so Kirill Yudintsev, Creative Director von Gaijin Entertainment in der offiziellen Pressemitteilung. War Thunder ist kostenlos spielbar auf dem PC und der PS4. Es folgen einige Bilder zwei neuer Flugzeugmodelle.

Dewoitine D.371:

SNCASO SO.8000 Narval: