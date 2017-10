Neue Herbst-Bundles der Xbox One S angekündigt

Microsoft hat nicht weniger als vier neue Hardware-Bundles mit der Xbox One S enthüllt, die noch in diesem Herbst veröffentlicht werden solen. Eine Konsole ist in der Minecraft-Thematik gehalten, umfasst das Hauptspiel, das Explorer-Pack und die gesamte erste Staffel von Minecraft: Story Mode. Da man Minecraft am besten mit Freunden zusammenspielt gibt es obendrauf noch drei Monate Xbox Live Gold dazu, sowie einen ganzen Monat lang Zugang zum Spiele-Streaming-Dienst Xbox Game Pass. Ein anderes Hardware-Paket beinhaltet Rocket League, eines Halo: The Master Chief Collection und Halo 5: Guardians und das letzte kommt ohne Spiel aus. Alle Konsolenpakete enthalten die reguläre weiße Xbox One S mit einer 500 GB-Festplatte und dem passenden weißen One-Controller.