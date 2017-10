Fortnite: Battle Royale nimmt Meilenstein von zehn Millionen Spielern

Während PUBG weiterhin eigene Rekorde bricht ist die Konkurrenz im Battle Royale-Genre noch immer nicht beendet. Epic Games' Fortnite erfreut sich trotz Streits mit Bluehole großer Beliebtheit. In gerade mal zwei Wochen hat der kostenlos spielbare Battle Royale-Spielmodus von Fortnite bereits die Zehn-Millionen-Spieler-Hürde geknackt. Viele weitere interessante Details findet ihr auf der Infografik aus dem Hause Epic. Das Sandbox-Survival-Crafting-Spiel überzeugt vor allem neue Spieler mit seiner Zugänglichkeit, die PUBG bisweilen fehlt. Vor allem auf den Konsolen schlägt Battle Royale richtig ein, weil es dort aktuell noch immer der Vorreiter ist und größtenteils außer Konkurrenz läuft.

Am Montag hat Fortnite übrigens einen weiteren Meilenstein erreicht und über 525.000 gleichzeitige Spieler verzeichnet. 3,7 Millionen Menschen haben sich allein an diesem Tag eingeloggt. Falls ihr mehr über die Battle Royale-Umsetzung von Fortnite erfahren wollt, dazu haben wir gerade erst einen Artikel geschrieben, in dem wir uns die neuen Spielinhalte anschauen.