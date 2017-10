World of Warplanes Update 2.0 gelandet

Wargaming hat World of Warplanes auf die Spielversion 2.0 erhöht und dort eine ganze Reihe frischer Features implementiert. Das Markenzeichen ist der neue Spielmodus Conquest, der den Fokus vom Deathmatch-orientierten Gameplay auf ein zielbasiertes Szenario verschiebt.

"Wir sind sehr stolz euch die Resultate unserer harten Arbeit [...] präsentieren zu können.", so Andrew Zhugar, Publishing Director von World of Warplanes in der offiziellen Pressemitteilung. "Jede Verbesserung, jede Veränderung wurde durch intensive Diskussion mit unserer hingebungsvollen Community besprochen. Dank ihnen ist es überhaupt möglich, dass wir das Update 2.0 veröffentlichen können."

Ein weiteres großes Feature ist die neue Flugzeug-Klasse der Bomber. Diese schweren Flieger haben auf jeder Karte eigene Missionsziele und genießen damit oberste Priorität. Natürlich führt das große Update 2.0 noch mehr Inhalte ein, über die ihr euch hier informieren könnt.