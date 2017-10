Gefährliches Video zum Start von The Evil Within 2

Bethesda bereitet sich auf den offiziellen Start von Tango Gameworks' mit Sehnsucht erwarteter Horror-Fortsetzung The Evil Within 2 vor, die am Freitag auf PC, PS4 und Xbox One erscheint. Deshalb hat das Studio gestern einen furchtbar verstörenden, hart zu interpretierenden Trailer zusammengebastelt, der euch eine Vorstellung von Gebieten, Feinden und Szenarien des Spiels bietet. Natürlich strahlt Protagonist Sebastian Castellanos erneut mit allerlei kreativen Ausdrücken und Äußerungen, aber angesichts seiner bisherigen Erfahrungen können wir ihm das gar nicht wirklich verübeln. Freut ihr euch auf den Start?