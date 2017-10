PUBG übersteigt zwei Millionen gleichzeitige Spieler

Brendan Greene und der Rest von Bluehole/PUBG Corp. arbeiten hart am Feinpolieren ihrer Battle Royale-Erfahrung und der reibungslosen Implementierung von neuen Dingen in Playerunknown's Battlegrounds. Kürzlich musste sich das Studio zwar eingestehen, dass sie die Frequenz von Updates senken mussten, um weiterhin sicherzustellen, dass Dinge wie die Serverkonnektivität gewährleistet werden, ihren Spielerzahlen tat das aber keinen Abbruch. Seit gestern ist nun bekannt, dass PUBG über 15 Millionen Zugangscodes verkauft hat und das ist nicht der einzige Meilenstein, den der Titel diese Woche knackte Als wir gestern nachschauten lag der Höchstwert des Battle Royale-Vorreiters bei exakt 2.016.359 gleichzeitigen Spielern. Wenn ihr euch noch einmal vor Augen ruft, dass wir vor gerade mal drei Wochen berichteten, dass dieses Biest die Spielerzahlen von Dota 2 (1,29 Millionen) überstieg, dann ist das sogar noch beeindruckender. Neue Karten und Inhalte sind weiterhin in Entwicklung und sollen auf den Release im vierten Quartal diesen Jahres hinarbeiten.