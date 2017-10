Super Mario steppt im musischen Trailer auf den Broadway

Nintendo hat Anfang der Woche einen "Musical-Trailer" für die Bewerbung ihres Switch-exklusiven Super Mario Odyssey veröffentlicht. Gezeigt wird natürlich das beliebte Nintendo-Maskottchen mit seinem neuen Freund Cappy in einem Hybriden aus Life-Action- und CGI-Trailer. Falls euch der Song gefallen hat, Nintendo bietet ihn kostenlos auf ihrer Webseite zum Download an. Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober für die Nintendo Switch.