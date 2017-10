Kostenlose Waffen in The Surge

The Surge ist im Mai für PC, PS4 und Xbox One erschienen und hat dem Souldborne-Genre einen frischen Sci-Fi-Twist verpasst. Der Titel hat sich bei Fans und Spielern gut geschlagen, geriet anschließend jedoch in Vergessenheit. Heute gibt es wieder Neuigkeiten vom Action-Rollenspiel von Deck 13, denn die Entwickler haben das sogenannte Feuer & Eis-Waffenpaket veröffentlicht. Dort stehen je fünf frostige und brennend heiße Waffen bereit und alle Spieler dürfen sich damit kostenlos durch Mech-Feinde schnetzeln. Falls ihr noch gar nicht reingeschaut habt, dann haben die Hamburger eine besondere Überraschung für euch am Start, bis zum 13. Oktober ist das Spiel auf Steam nämlich um die Hälfte reduziert. Publisher Focus Home Interactive möchte bis zum Ende des Jahres das Premium-DLC "Ein Spaziergang im Park" fertigstellen, das uns in einen verlassenen Vergnügungspark führt.