Sea of Thieves-Entwickler: ''Wir wollen das ultimative Piratenspiel bauen''

Assassin's Creed IV: Black Flag ist wahrscheinlich das erfolgreichste Piratenabenteuer der Geschichte, doch Rare möchte sich den Schatz ganz alleine für sich haben und laut Studio-Chef Craig Duncan das "ultimative Piratenspiel" entwickeln. Wir haben mit dem Mann hinter dem verwegenen Actionspiel auf der Gamescom gesprochen, wo er über das Community-Engagement sprach. Duncan erklärte uns daraufhin, dass Online-Spiele nicht für jeden Spieler geeignet seien, denn der Spaß hänge maßgeblich von der eigenen Stimmung und den Freunden ab, die gerade verfügbar sind. Doch mit Sea of Thieves will sein Studio ein Spiel entwickeln, das für jeden Typen geeignet ist.

"Wir wissen, dass es ein unglaublicher Spaß ist, mit Freunden zu spielen.", erklärte uns Duncan. "Was so fantastisch an unserer Community ist, sind die Leute, die Freunde getroffen oder gefunden haben und sich nun eine Crew bilden und gemeinsam Sea of Thieves spielen. Für mich als Spielentwickler ist das unglaublich. Wir wollen [euch] willkommen [heißen], wir wollen, dass ihr der Sea of Thieves-Community beitretet und dass es hier viele coole Leute gibt, die einfach nur eine tolle Zeit haben."

Bis jetzt wurden 140.000 Menschen Zugang zur geschlossenen technischen Alpha von Sea of Thieves zugelassen. Habt ihr daran teilgenommen und was haltet ihr bislang von dem Spiel? Das komplette Interview mit Craig Duncan seht ihr unten.