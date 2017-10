Zweite Episode von Life is Strange: Before the Storm bald erhältlich

Die erste Episode des Prequels Life is Strange: Before the Storm überraschte viele Fans Ende August positiv, deshalb wird die Vorfreude jetzt noch einmal steigen, da wir kurz vor dem Release der zweiten Folge stehen. Teil zwei von drei wurde auf dem offiziellem Twitter-Account des Spiels erwähnt und soll wohl schon "in Kürze" erscheinen. Wann genau es so weit sein wird, das können wir aber noch nicht mit Gewissheit sagen. Infos zum ersten Kapitel hat Anne für euch niedergeschrieben.