Nintendo lernte zwei wichtige Lektionen mit der Wii U

Die Wii U konnte in ihrem gesamten Lebenszyklus ungefähr 13 Millionen Einheiten verkaufen. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Nintendo Switch ebendiese Intallationsbasis in ungefähr einem Jahr erreicht haben wird. Um es deutlich zu sagen: Die Wii U hatte es nicht leicht und die Switch ist unglaublich beliebt. Wie hat es Nintendo geschafft, in so kurzer Zeit alles zu drehen - was ist das magische Heilmittel? Das ist die Frage die Business Insider im Interview mit Bill Trinen, Nintendo Amerikas Senior Product Marketing Manager, und Doug Bowser, Nintendo Amerikas Senior Vizepräsident für den Bereich Verkauf und Marketing herausfinden wollte. Laut den beiden Repräsentanten hat das Unternehmen zwei wichtige Lektionen aus dem Scheitern der Wii U gezogen. Ein mickriger Startpunkt war ein Faktor, so Trinen:

"Wenn ihr euch das Wii U-Hardware-System anseht, das Systemmenü selbst - die Zeit, die das [Gerät] zum Starten der Software brauchte, um überhaupt ins Gameplay zu geraten - schon früh frustrierte das viele Spieler und es wurde schließlich ein Hindernis.

Die Switch ist etwas, das man mit sich nehmen kann und wurde direkt sehr wichtig, sofort spielen zu können. Für mich ist das ein Beispiel des direkten [Lernens] aus der Wii U-Ära. Nintendo sagte 'Das ist etwas, das wir auf [nicht tolerieren], wir werden drastische Verbessrungen vornehmen'." Bowser fügte dem Hinzu: "Es sind drei Knopfdrücke und ihr seid wieder mitten im Spaß. Das ist wirklich ein zugängliches Menü."

Ein weiteres riesiges Problem der Wii U war das Ausbleiben der Spiele. Es gab einfach nichts auf der Konsole, was die Spieler fesselte, so Bowser:

"Wir hatten eine Glut an [Neuerscheinungen] zu Beginn, was dann schlussendlich versiegte. Aus First-Party-Perspektive gingen wir mit der Switch sehr bewusst und reflektiert vor. Wir haben The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehabt, das offensichtlich unfassbar erfolgreich war, die Möglichkeiten der Hardware zeigte und einige neue Leute in dieses Franchise zog. Und dann folgte direkt Mario Kart [8: Deluxe] in der Serie von Spielen, die bereits erschienen [sind]."

Das ist vielleicht die wichtigste Lektion, die wir auf das System angewandt haben und es scheint zu funktionieren."