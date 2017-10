Assassin's Creed Origins: Ubisoft enthüllt Pläne nach der Veröffentlichung

Ubisoft liebt gute Trailer am Nachmittag und gestern war keine Ausnahme. Zusammen mit dem frischen Video gab es dieses Mal aber eine ordentliche Bekanntmachung, denn das französische Studio hat ihre DLC-Pläne für Assassin's Creed Origins offen gelegt. Nachdem das Spiel am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheint wird es in regelmäßigen Abständen kostenlose und kostenpflichtige Zusatzinhalte geben. Welche das sind, das erfahrt ihr unten in Auszügen aus der offiziellen Pressemitteilung. Wenn ihr damit durch seid, könnt ihr euch noch unsere aktuelle Vorschau zu Gemüte ziehen und den oben erwähnten Trailer anschauen.

Der Assassin's Creed Origins-Season Pass enthält:

- "DLC 1 - Die Verborgenen: Diese storybasierte Erweiterung baut auf das Wachstum der Bruderschaft auf. Jahre nach den Ereignissen aus Assassin's Creed Origins treffen sie auf römische Besatzer in einer neuen Region. Diese Erweiterung wird die Levelbegrenzung ausweiten, die sie für den Charakterfortschritt benötigen. Verfügbar ab Januar 2018.

- DLC 2 - Der Fluch des Pharaos: Spieler werden in dieser storybasiertenErweiterung, die den Fokus auf die ägyptische Mythologie legt, gegen untote Pharaonen antreten und ein neues, mystisches Reich erkunden. Während der Reise werden Spieler einigen berühmten ägyptischen Bestien wie beispielsweise den Anubis Kriegern oder Skorpionen begegnen und die Ursache des Fluches untersuchen, der die toten Pharaonen wieder in das Reich der Lebenden zurückgeholt hat. Der Fluch der Pharaonen wird die Levelbegrenzung ausweiten und neue Fähigkeiten beinhalten. Ab März 2018 verfügbar.

- Der römische Zenturion- und Horus-Pakete: Die zwei exklusiven Zusatzpakete beinhalten neue Outfits, Waffen, Schilde und Reittiere. Ab November 2017 verfügbar.

- Paket mit 500 Helix-Credits. Ab der Veröffentlichung des Spiels erhältlich.

- Eine exklusive, seltene Waffe: Dabei handelt es sich um die Schicksalsklinge. Ab der Veröffentlichung des Spiels erhältlich."

Hier bekommt ihr noch eine Übersicht über den sonstigen DLC-Fluss nach dem Erscheinen:

- Prüfung der Götter: Den Spieler erwarten epische Bosskämpfe gegen ägyptische Götter, die während spezieller zeitlich begrenzter Ereignisse stattfinden. Siegreiche Spieler erhalten prestigeträchtige Belohnungen. Das erste Prüfung der Götter-Ereignis wird 15 Tage nach der Veröffentlichung des Spiels beginnen.

- Der Nomadenbasar: Spieler erhalten von einem fahrenden Händler tägliche Quests, die der Reihenfolge nach absolviert werden müssen und bekommen dafür mysteriöse und exotische Belohnungen. Nach der Veröffentlichung verfügbar.

- Fotomodus: Spieler erhalten mit dem Fotomodus die Möglichkeit, die Schönheit der ägyptischen Landschaft aufzunehmen und zu teilen undkönnen sich dabei der Naturfotografie widmen, während sie Bilder von anderen Spielern betrachten. Ab der Veröffentlichung des Spiels verfügbar.

- Arena-Hordenmodus: Spieler bekämpfen in Gladiatorenarenen endlose Wellen an Gegnern und vergleichen ihre Punktzahl mit denen ihrer Freunde und fordern sie asynchron heraus. Im Frühjahr 2018 verfügbar.

- Entdeckungsmodus: Dieser neue pädagogische Modus verwandelt die Welt von Assassin's Creed Origins in ein lebendiges Museum. Jeder kann damit durch geführte Touren mit Historikern und Ägyptologen mehr über das alte Ägypten erfahren, ohne Kämpfe zu bestreiten. Im Frühjahr 2018 verfügbar."