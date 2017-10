Kein beliegender Kinect-Adapter für Xbox One X-Nutzer

Als die Xbox One S erschien bot Microsoft allen frühzeitigen Käufern ein kostenloses Verbindungsstück für die Kinect-Kamera an, weil die überarbeitete Konsole im Gegensatz zum Original keine entsprechende Schnittstelle mit dem Gadget hat. Falls ihr zu den wenigen Leuten gehören solltet, die noch immer mit der Kamera herumspielen und auch schon eine Xbox One X vorbestellt haben, dann haben wir gleich zwei schlechte Nachrichten für euch: Auch die One X ist ohne Adapter nicht kompatibel mit der Kinect. Und im Gegensatz zur One S wird Microsoft von sich aus keinen Adapter nachreichen. Marketing-Chef Aaron Greenburg hat das auf Twitter geschrieben: "Wir haben kostenlose Adapter zum Start der X1S [...] bereitgestellt, doch das Programm endete." Für das kleine Teil muss man jetzt also draufzahlen.