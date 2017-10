Schattennacht in Paragon gestartet

Die beste Zeit im ganzen Jahr ist wieder da und sorgt dafür, dass Entwickler aus allen Regionen der Welt ihre gruseligen Halloween-Ideen umsetzen. Das Team von Epic Games hat sich mit Paragon ebenfalls dazu entschieden in die schrecklichen Feierlichkeiten einzusteigen und einige neue Skins für das Third-Person-MOBA bereitgestellt. In einem neuen Trailer werden die Kostüme für Narbash, Wukong und Yin vorgestellt, die saisonalen Gegenstände aus dem vergangenen Jahr sollen ebenfalls wieder verfügbar sein. Jedes abgeschlossene Match wird in den kommenden Wochen eine Chance auf eine spezielle Schattennacht-Beutekiste haben, am 1. November endet die spukige Veranstaltung.