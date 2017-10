Blizzard arbeitet an unangekündigten Overwatch-Projekten

Dass Blizzard an mehreren unangekündigten Projekten arbeitet, das wissen wir bereits. Doch jetzt wir können jetzt mit einiger Sicherheit sagen, dass zumindest ein Teil davon mit Overwatch in Verbindung zu stehen scheint. Wir haben von einer Stellenausschreibung erfahren, bei der ein Blizzard-Künstler einen neuen Praktikanten für ein unangekündigtes Projekt sucht. In der Anzeige wird davon gesprochen, "harte Oberflächen und organische Requisiten, Waffen und möglicherweise Charaktere [zu er-]schaffen, die sowohl detailliert als auch im Einklang mit dem [...] definierten Kunststil sind." Später heißt es, dass die Bewerber von Overwatch-Kenntnissen profitieren, was wir als versteckten Hinweis sehen. Natürlich könnte hiermit "nur" die Planung eines neuen Overwatch-In-Game-Events gemeint sein oder sogar die Arbeiten an einem mobilen Ableger des Spiels? Wir wissen es nicht, doch das wäre ehrlicherweise keine echte Überraschung. Was sind eure Theorien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.