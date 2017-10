Call of Duty: Infinite Warfare startet ''Willard Wylers Halloween-Horror''

Gestern ist das Halloween-Event für Call of Duty: Infinite Warfare gestartet. Bis zum 1. November wartet im Actionspiel von Infinity Ward viel Süßes und einiges Saures auf Grusel- und Shooter-Freunde. Von klobigen Kürbiswaffen bis hin zu makabren In-Game-Events werdet ihr allerhand Schabernack und Streiche vorfinden. Im Zombiemodus etwa (der erst am 13. Oktober startet) bekommen wir Bosskämpfe gegen richtig fiese Untote, bis dahin solltet ihr den Gesten-Krieg ausprobieren, der in dem ihr eure Gegner mit niedlichen Handzeichen tötet. Am 1. November endet der Spuk wieder. Einen Überblick über alle Attraktionen findet ihr im offiziellen Trailer: