Dynasty Warriors 9 bekommt weitere Grafikoptionen auf PS4 Pro- und Xbox One X

Dynasty Warriors 9 ist der nächste große Ableger der beliebten japanischen Musou-Reihe von Koei Tecmo und Omega Force. Der Titel erscheint nächstes Jahr für PC, PS4 und Xbox One und wird auf den Konsolen offenbar zusätzliche Grafikoptionen beinhalten. Konkret geht es dabei um die PS4 Pro- und die kommende Xbox One X-Version des Spiels, die, dem Beispiel von Nioh folgend, es Spielern erlaubt zwischen höherer Auflösung und verbesserter Bildrate zu wählen. Producer Akihiro Suzuki hat uns kürzlich in einem Interview bestätigt, dass Dynasty Warrior 9 entweder bei 30 Bildern pro Sekunde und einer dynamischen Auflösung laufen wird oder alternativ mit festgesetzten 60 FPS, dann aber in niedrigerer Auflösung wiedergegeben wird. Abseits dieser technischen Details haben die Kollegen von DualShockers in einem Bericht geschildert, dass Dynasty Warriors 9 es den anderen Titeln des Publishers nicht gleich machen wird und die Nintendo Switch als Plattform auslässt.