OpenCritic widmet sich Lootkisten-Debatte

Die Debatte um Beutekisten und sonstige Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen hat in letzter Zeit durch die Implementation solcher Mechaniken in vielen aktuellen und kommenden Titeln wieder drastisch Feuer gefangen. Spiele wie Forza Motorsport 7, Mittelerde: Schatten des Krieges und NBA 2K17 haben sich an der Bezahlfront aufgereiht, um ihren Spielern wo es nur geht zusätzliche Anreize bieten zu können. In einigen Fällen werden Spieler teils hochgradig dazu angestachelt, noch tiefer in die Taschen zu greifen, um ihre Spielerfahrung zu vervollkommnen.

Unabhängig von unserem Standpunkt zu diesem Thema hat die Review-Vergleichswebseite OpenCritic nun eine Diskussion gestartet, in der die Community darüber abstimmt, ob Spiele mit Beutetruhen und ähnlichen Geschäftspraktiken künftig gesondert markiert werden sollten: Wir werden gegen die Loot-Kisten vorgehen. Wir schauen uns in Zukunft genauer an, welche Geschäftsmodelle [ein Spiel oder Unternehmen verfolgt und] werden diese Information zu OpenCritic hinzufügen.", so ein Firmensprecher auf Twitter. "Lasst uns eure Gedanken dazu wissen, wie wir die 'Aufdringlichkeit des Geschäftsmodels' in Zukunft auf Spielen kategorisieren und anzeigen sollen [...]."

Wie viele von euch bereits wissen nehmen Seiten wie OpenCritic und Metacritic die Noten unter unseren Kritiken und den Arbeiten vieler andere Branchengrößen aus dem Internet und teilen sie auf ihrer Plattform, um ein repräsentatives Abbild möglichst vieler Meinungen zu einem bestimmten Produkt wiederzugeben. Zu sehen dass diese Webseiten nun gegen Mikrotransaktionen vorgehen, ist eine angenehme Entwicklung, doch ob das reichen wird, um Entwickler und Publisher in ihrem Bestreben zu stoppen?