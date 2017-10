Neuer Trailer von Echo verrät Erscheinungsdatum der PS4-Version

PC-Spieler haben nun schon einige Wochen Vorlauf bekommen und konnten das einzigartige Actionspiel Echo auf dem Computer erleben, doch ab morgen werden auch Gamer auf der Playstation 4 in den Genuss der herausfordernden Erfahrung gelangen. Ultra Ultra hat gestern Nachmittag bekanntgegeben, dass wir schon am Mittwoch, dem 11. Oktober mit der PS4-Version des Spiels rechnen dürfen. Ein neuer Trailer verrät euch noch einmal ganz genau, was ihr von dem Spiel zu erwarten habt und warum ihr ein Auge darauf werfen solltet.