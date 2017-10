Destiny 2: Prestige-Raid wurde verschoben

Letzte Woche hat Bungie die Rückkehr des Eisenbanners in Destiny 2 enthüllt und treuen Wächtern zugleich die Nachricht überbracht, dass sie sich in dieser Woche neben dem PvP-Kämpfen auf die schwierigere Variante des Leviathan-Raids vorbereiten sollen. Diese Pläne scheinen sich mittlerweile ganz entscheidend geändert zu haben, denn der Entwickler hat den Prestige-Raid kurzerhand verschoben, weil Fans Mittel und Wege entdeckten, mit denen sie sich vor einigen der fordernden Begegnungen auf dem Raumschiff haben drücken können. Bis zum nächsten Dienstag wollen sie diese Fehler behoben haben und den Raid in geplanter Form veröffentlichen. Damit will Bungie außerdem sicherstellen, dass sich kein Team unberechtigterweise den Erfolg sichert, als erstes Team der Welt die schwierige Herausforderung beendet zu haben. Was haltet ihr von der Entscheidung?