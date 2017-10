Star Wars Battlefront II-Beta zwei Tage verlängert

Über das Wochenende fand die offene Beta von Star Wars Battlefront II statt und wer bis jetzt noch nicht gespielt hat, darf sein Glück in den kommenden zwei Tagen erneut probieren. Electronic Arts und DICE haben am Abend bekanntgegeben, dass sie die Beta erst am Mittwochabend enden lassen werden, eigentlich sollten die Server schon gestern Abend runtergefahren werden. Ihr habt also noch ein paar Augenblicke Zeit. Was sind eure Gedanken zur Beta von Battlefront II?