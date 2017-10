Nächster kostenloser Mehrspielertest für Ghost Recon: Wildlands geplant

Ghost Recon: Wildlands neuer Mehrpielermodus Ghost War erscheint heute und wir alle wissen was Ubisoft gern tut, um neue Inhalte zu bewerben: Sie beschenken uns mit einer kostenlosen Testsitzung. Das französische Studio hat deshalb angekündigt, dass Ghost Recon: Wildlands an diesem Wochenende wieder einmal seine Online-Pforten öffnen wird. Spieler auf der Playstation 4 und der Xbox One werden vom 12. Oktober ab 21:00 Uhr bis zum 16. Oktober (ebenfalls um 21:00 Uhr) spielen dürfen, während Spielern auf dem PC der Zugang vom 12. Oktober (19:00 Uhr) bis zum 15. Oktober um 22:00 Uhr bereitsteht. Wie bereits bekannt haben alle Spieler einige Tage Zugriff lang auf sämtliche Inhalte des Spiels und das alles ist für euch vollkommen kostenlos. Solltet ihr euch anschließend zum Kauf des Spiels entscheiden, übernehmt ihr sämtliche Speicherstände. Übrigens wird Ghost Recon: Wildlands im Aktionszeitraum praktischerweise um bis zu 50 Prozent reduziert. Mehr Infos zu Wildlands erfahrt ihr in unserer Kritik. Wie seid ihr zu dem Spiel gekommen?