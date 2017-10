CD Projekt Red schickt Geralt mit Mod auf die Piste

Wie bereits in der letzten Episode der von Noclip produzierten The Witcher-Dokumentation erwähnt wurde, hatte CD Projekt Red eine Menge Spaß bei der Entwicklung von The Witcher 3: Wild Hunt. Um sich eine Pause von den wirklich wichtigen Dingen zu gönnen, kreierten die Entwickler eine kleine Mod, die den grauhaarigen Monsterschlächter von Riva in dicke Winterkleidung steckt und ihn mit seinem eigenen Snowboard die Piste herunterfahren lässt. Wer Einblicke in die Entwicklung des vergangenen Game of the Year-Titels bekommen möchte, dem ist die Dokumentationsreihe zu empfehlen.