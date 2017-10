Kein exklusiver Inhalt durch Amiibos in Super Mario Odyssey

Natürlich wird Super Mario Odyssey mit den vielen Amiibos kompatibel sein und uns diverse Zusatzboni im nächsten Abenteuer des 3D-Jump'n'Runs gewähren. Platziert ihr einen Amiibo auf den Joy-Cons bekommt ihr etwa temporäre Unverwundbarkeit, erhaltet Lebenspunkte zurück oder eines der vielen Kostüme für den bauchigen Klempner. Wie Nintendo nun noch einmal bekräftigte, sind diese Outfits aber keinesfalls exklusiv an den Einsatz der Amiibos gebunden, sondern lassen sich auch ganz normal im Verlauf des Spiels freischalten. Der einzige Vorteil an den speziellen Outfit-Amiibos ist demnach der sofortige Zugang zu den Anzügen. Super Mario Odyssey wird am 27. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen, mehr Informationen über die Amiibos erhaltet ihr hier. Wir haben letztens die anfänglichen Welten von Odyssey ausgiebig angespielt und können euch gerne darüber eine ganze Menge erzählen, wenn ihr das lesen wollt.