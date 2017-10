Erstes In-Game-Material von Jurassic World Evolution

Frontiers Jurassic World Evolution wurde vor knapp zwei Monaten auf der Gamescom in Köln angekündigt, doch es hat sechs Wochen gedauert, bis uns der Entwickler Frontier auf einer firmeneigenen Veranstaltung in London erstes In-Game-Material zeigen konnte. Game Director Mike Brookes, Lead Designer Andy Fletcher und der Head of Animation Nick Rodgers sprachen auf der Frontier Expo am vergangenen Wochenende über einige Features des Spiels, die wir auch im unteren Video wiederfinden werden. Natürlich warten dort auch Dinos auf euch. Sieht Jurassic World Evolution eurer Meinung nach vielversprechend aus?