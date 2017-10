Nine Parchments ist wie ein ''magischer Twin-Stick-Shooter''

Nine Parchments wird von Frozenbyte entwickelt und erscheint auf dem PC, Playstation 4 und Xbox One. Auf der Tokyo Game Show 2017 haben wir mit Marketing-Manager Kai Tuovinen über die Vision des Spiels und Ziele des Teams gesprochen und konnten selbst in die Nintendo Switch-Version reinspielen.

"Wir wollten ein lustiges Koop-Spiel machen, dass sich wie ein Twin-Stick-Shooter anfühlt, mit Zaubersprüchen und Magie. Das war ungefähr die Vision.", erklärte er uns im Interview. "Ich denke am meisten macht es Spaß den Koop zusammen mit Freunden zu spielen. Das Spiel beinhaltet ein klein wenig Geschichte, zu Beginn und Ende des Abenteuers und du schaltest verschiedene Charakter durch Nebenquests frei, die du im Laufe des Spiels findest. Aber ja, du solltest es definitiv mit Freunden spielen."

Wir haben uns außerdem zu den Charakteren erkundigt. Wie Tuovinen berichtet, gibt es hier eine Menge Auswahl. "Jeder Charakter startet mit einen anderen Zauberspruch, wie zum Beispiel der Feuermagier [...] - er startet also mit einem Feuerball." Außerdem erklärte er uns, dass es "Fähigkeitenbäume im Spiel gibt, die an die Level gebunden sind. Indem du ein Monster tötest kriegst du Erfahrung mit den jeweiligen Charakter und am Ende jedes Levels kannst du dich dazu entscheiden die Fähigkeitenpunkte in verschiedene Skill-Trees zu investieren, diese sind für jeden Charakter einzigartig."</i>

