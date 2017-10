No Man's Sky verbessert sich kontinuierlich durch Updates

Letzte Woche ist die neue Spielversion v1.38 von No Man's Sky für PC und Playstation 4 erschienen. Nach dem großen Content-Update "Atlas Rises" hat Hello Games mit diesem größeren Patch einige Statistiken überarbeitet und angepasst. Die relevanteste Neuerung ist die Umgestaltung der Speicherstände, die uns mittlerweile in jedem Spielmodus erlaubt, bis zu fünf Speicherslots anzufertigen. Das neue Update erweitert außerdem die Temperaturbereiche auf den toten Planeten, damit wir dort etwas variantenreichere Erkundungen erleben und sich die Atmosphäre beim Ein- und Austritt mit dem Raumschiff unterscheidet. Eine Liste mit den kompletten Änderungen findet ihr hier.