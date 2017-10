Call of Duty: WWII: Gewaltiger Leak zu Inhalten des Zombiemodus

Der Reddit-Nutzer that232guy hat in den Spieldaten der kürzlichen stattgefundenen PC-Beta von Call of Duty: WWII offenbar eine gewaltige Menge an geheimen Daten gefunden. Konkret geht es dabei vor allem um den bislang außen vor gelassenen Zombie-Modus, doch da sich unter den Informationen sensible Details befinden, möchten wir diese Gerüchte nicht weiter verbreiten. Mikrotransaktionen mittels Beutekisten, geplante Karten und viele weitere Informationen scheinen uns zu erwarten, wenn ihr unbedingt nachlesen wollt, tut das auf eigenes Risiko. Wie wichtig sind euch Leaks?