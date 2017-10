Bethesda sorgt für Stimmung gegen Nazis

In der vergangenen Woche hat Bethesda einen Tweet geteilt mit der Nachricht: "Macht Amerika wieder Nazi-frei. #KeineNazis #Wolf2". Der Beitrag hat viel Feedback und Diskussionen hervorgerufen, viele positive Äußerungen und einige negative. Unterstützer der rechten Parteien haben Bethesda wissen lassen, dass sie gegen diese Art von Gewalt sind, die das Spiel gegen Nazis richtet. Pete Hines, Vizepräsident für die Abteilungen Marketing und Public Relations, hat sich seitdem zu Wort gemeldet und klar Stellung bezogen.

Im Interview mit Gamesindustry sagte Hines, dass "Wolfenstein seit dem ersten [Teil] vor über 20 Jahren eine ausgesprochene Anti-Nazi-Reihe" sei und fügte hinzu, dass sie sich nicht davor scheuen, Nazis als schlecht und unamerikanisch zu bezeichnen. Betheda habe keine Angst davor, "auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen."

Angesichts der aktuellen politischen Lage in den Vereinigten Staaten kann Wolfenstein II: The New Colossus als politisches Statement gesehen werden, doch Pete Hines weigert sich, diese Idee anzunehmen. Sein Studio entwickle keine Spiele, die "spezifische Aussagen oder politische Diskussionen anstiften. Wir arbeiten an Spielen, die lustig, bedeutend und immersiv für ein erwachsenes Publikum sind." Ihr könnt das komplette Interview bei den Kollegen von Gamesindustry lesen.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Nintendo Switch-Fassung geplant.