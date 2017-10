Batman: The Enemy Within - Episode 2 nutzt Tod einer echten Person

Im Dezember 2016 ist der russische Türkei-Botschafter Andrei Karlov während einer Kunstausstellung ermordet worden. Das Foto seiner Leiche ging damals um die Welt und hat sich nun offenbar auch in Batman: The Enemy Within geschlichen. Die zweite Episode des Adventures nutzt das Motiv dieses Fotos und verwendet es im Spiel für einen Raubüberfall. Schon nach kurzer Zeit fanden Spieler die Ähnlichkeiten heraus, woraufhin Telltale das entsprechende Bild auswechselte. Gamsutra gegenüber hat das Entwicklerstudio das kurze Update bestätigt und sich für die Situation entschuldigt: "Wir bereuen den vorliegenden Vorfall und wir werden intern entsprechend reagieren, um sicherzustellen, dass wir unsere hohen Standards in der Produktion und der Qualitätssicherung einhalten."