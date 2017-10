Alle Infos von Super Mario Odyssey im neuen Übersicht-Trailer

Falls ihr euch bis jetzt noch nicht groß mit dem neuesten Auftritt des beliebten Nintendo-Maskottchens Mario beschäftigt habt, haben wir nun ein hilfreiches Übersichtsvideo von Super Mario Odyssey am Start. Natürlich geht es darin um Renn- und Sprungpassagen, doch selbstverständlich sehen wir darin auch unseren treuen Begleiter Cappy und wie er der Reihe einen frischen Twist verpassen wird. Mit seiner Hilfe übernimmt Mario spezielle Charaktere und erlernt dessen einzigartige Fähigkeiten. Ein weiterer großer Bestandteil des Abenteuers nimmt unser Odyssey-Raumschiff ein, mit dem wir die verschiedenen Königreiche besuchen. Nintendo zeigt im unteren Video sogar einige der Verkleidungen, die die jeweiligen Königreiche im Angebot haben und wir sehen den neuen Snapshot-Fotomodus. Freunde vom Koop-Gehüpfe werden ebenfalls zufrieden sein, denn dieses Video das Video zeigt die Steuerungsvorlagen und Spielhilfen. Mehr Informationen über Super Mario Odyssey findet ihr in unserer aktuellen Vorschau, für die Nintendo Switch erscheint der Titel am 27. Oktober.