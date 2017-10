Spielt Dante, Mega-Man und Sissel im neuen Dead Rising 4-Update

Capcom Heroes ist der Spielmodus für Dead Rising 4, der mit dem großen Content-Update im Dezember erscheint. Darin werden wir einige der ikonischsten Figuren aus dem Capcom-Universum spielen, bzw. Frank entsprechend der Vorlagen einkleiden dürfen. Indem wir ihn in das jeweilige Kostüm zwängen, erhält er die jeweiligen Spezialfähigkeiten und das bedeutet für uns eine Menge Spaß. Einige dieser Charaktere werden nun in einem eigenen Trailer vorgestellt, ein ganzes Dutzend Helden soll zum Start des Inhalts am 5. Dezember bereitstehen.