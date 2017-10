Mikrotransaktionen von Star Wars Battlefront II sorgen für Diskussionsbedarf

Die Beta von Star Wars Battlefront II ist ab sofort für alle Spieler verfügbar und erlaubt es uns noch das ganze Wochenende über, in den Rollen der Separatisten oder der Sturmtruppe um die Vorherrschaft in der Galaxie zu kämpfen. Mit all den neuen Gesichtern muss sich EAs kommender Shooter nun jedoch einigen Fragen stellen, etwa zur Thematik der Mikrotransaktionen und wie dieses Feature in der fertigen Spielversion aussehen wird.

DICE scheint nämlich ebenfalls das Beutekisten-Fieber gepackt zu haben, weshalb sie eine entsprechende Komponenten in Battlefront II implementierten, die Benutzer mit neuen Sternenkarten, Spielwährung und anderen nützlichen Gegenständen ausstattet. Leider bleiben diese Vorteile nicht rein kosmetischer Natur, was nun zu einer hitzigen Diskussion unter den Spielern führte. Diese Kisten lassen sich zwar mit der Spielwährung freischalten, aber natürlich darf man mit echter Kohle schneller für den Fortschritt sorgen. Aktuell ist das aufgrund der Beta-Umgebung zwar noch nicht möglich, doch zum vollen Start in elf Tagen könnte das schon anders aussehen. Was sagt ihr zu diesen einflussreichen Mikrozahlunen? Braucht ein moderner Shooter das oder sollte sich DICE lieber auf andere Dinge fokussieren.

Quelle: GameRevolution.