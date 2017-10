Wargaming.net schließt World of Tanks für Nintendo Switch nicht aus

World of Tanks ist schon früh in seiner eigenen Entwicklung ein beliebter Titel geworden und mittlerweile quer durch den Konsolenmarkt gewandert und auf diversen Plattformen veröffentlicht worden. Ein ganz besonderes Gerät hingegen ist aktuell noch nicht bestückt worden und das ist die Nintendo Switch. Obwohl Wargaming.net sehr interessiert an der Hybridkonsole ist, scheint das Unternehmen eine eventuelle Veröffentlichung mit großer Vorsicht anzugehen. Zuerst muss sichergestellt werden, dass die Programmierkosten gedeckt werden, bevor World of Tanks auf der Switch veröffentlicht wird. Der Designer Wargaming-Darold Higa hat während eines Interviews mit GamesTM Folgendes gesagt:

"Weil World of Tanks kostenlos spielbar ist und kein [Einkommen] auf dem Ökosystem hat, müssen wir uns die Installationsbasis anschauen. Die muss einen bestimmten Punkt erreichen, bevor wir [unsere Pläne] in die Tat umsetzen können. Das kann nur funktionieren wenn es eine große Anzahl an Spielern gibt, die unsere Implementation der Plattform [decken], denn wir verkaufen kein Retail-Produkt.", sagte Higa.

World of Tanks auf der Switch wäre technisch sicher umsetzbar, doch bevor etwas in dieser Richtung geschieht wartet der Publisher auf den richtigen Zeitpunkt. Wärt ihr interessiert an der Panzerschlacht World of Tanks auf der Nintendo Switch?

Quelle Gaming Bolt.