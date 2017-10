IO Interactive plant Ankündigungen für Hitman

Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Trennung von IO Interactive und ihrem Verleger Square Enix in diesem Sommer, in dessen Verlauf das dänische Studio seine Unabhängigkeit wiedererlangte. Nun arbeitet der Entwickler auf eigener Basis an der beliebten Hitman-IP weiter und plant offenbar bereits die nächsten Schritte für die Marke.

Gestern hat das Studio auf Twitter einen mysteriösen Beitrag veröffentlicht, der von einer neuen Ankündigung für den 24. Oktober spricht. Zwar hat IO Interactive bereits bestätigt, dass es sich hier um das Thema Hitman handelt, es aber leider nicht um die zweite Staffel des Episodenformats geht. Was uns beim Betrachten des geteilten Fotos auffällt, ist das Symbol, das sich im Hintergrund befindet. Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Logo eines französischen Publishers ist nicht von der Hand zu weisen, oder? Da IO Interactive mittlerweile ein Indie-Dasein fristet und sich die laufenden Kosten nicht von alleine decken, wäre eine Akquise vonseiten Ubisofts durchaus denkbar und aus Publishersicht eine interessante Investition. Aktuell ist das alles nur Spekulation, mehr erfahren wir am 24. Oktober.