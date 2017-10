Heute im GR-Livestream: Battle Chasers: Nightwar

Weil der Herbst vor allem von großen Erscheinungen definiert wird, verschwinden nischigere Titel allzu häufig unter dem Radar. Eines dieser Spiele ist das Taktik-Rollenspiel Battle Chasers: Nightwar von Airship Syndicate, ein interessanter Mix aus rundenbasiertem Kampf und isometrischer Erkundung mit wunderschön illustrierten Umgebungen. Der Titel kommt vom Uncanny X-Me-Autoren Joe Madureira und vielen bedeutenden Entwicklern hinter der Darksiders-Serie. Was an diesem Spiel bitte so interessant ist? Nun, das finden wir - wenn ihr wollt - gemeinsam ab 16:00 Uhr in unserem Livestream raus. Bengt wird sich Battle Chasers: Nightwar dort genauer anschauen, verpasst das lieber nicht.