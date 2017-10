Spec Ops: The Line-Author würde lieber zerbrochenes Glas essen, als Fortsetzung zu schreiben

Spec Ops: The Line hat für seine besondere Herangehensweise an das Thema Gewalt bei vielen Spielern eine eigene Stellung unter den Videospielen eingenommen, für den Entwickler Yager Development war der Titel jedoch kein wirtschaftlicher Erfolg. Falls ihr zu den Spielern gehören solltet die seitdem auf eine Fortsetzung warten, haben wir heute schlechte Nachrichten. Der Author des Spiels, Walt Williams - arbeitet aktuell an Star Wars Battlefront II - hat letzte Woche auf Twitter einem Fan erklärt, dass er absolut keine Intention habe, eine Fortsetzung zu produzieren. Tatsächlich würde das gesamte Team offenbar lieber "Glas essen", als sich noch einmal an die "brutale, schmerzhafte" Erfahrung zu setzen. Yager Development wurde 2015 von Deep Silver abgestoßen, während die noch mit der Entwicklung von Dead Island 2 beschäftigt waren. Nach dieser Entscheidung meldete die Yager Productions GmbH Insolvenz an.