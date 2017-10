Destiny 2: Bungie kündigt erstes Eisenbanner an

Bungie hat alle Wächter von Destiny 2 daran erinnert, dass in Kürze das glorreiche Eisenbanner-PvP-Event startet. Am nächsten Dienstag beginnt die große Schlägerei, in der wir bestimmte Spielmodus-spezifische Herausforderung abschließen müssen und wertvolles Beute abzustauen. Die Ausrüstung ist in den meisten Fällen für das Late-Game angepasst, steigert also euer Lichtlevel. Gespielt wird Kontrolle, werdet ihr in den Ring steigen?