Guardians of the Galaxy: Telltale datiert Episode 4

Telltale Games kündigte gestern Nachmittag das vierte Kapitel von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series an. "Wer braucht dich?" heißt die frische Episode, die ab dem 10. Oktober auf diversen Online-Plattformen verfügbar sein soll. Fast zwei Monate lang mussten Fans auf den neuen Inhalt warten, doch das Warten soll sich laut Telltale Games gelohnt haben. Unsere Protagonisten werden als Nächstes aus der gefährlichen Höhle entkommen, in der sie von Hala eingepfercht wurden. Werden die Helden auch dieses Mal entkommen? Ein erster Trailer zeigt euch was ihr von "Wer braucht dich?" erwarten könnt, die vierte Episode kostet einzeln 4,99 Euro und ist für Besitzer des Season Passes gratis. Guardians of the Galaxy: The Telltale Series könnte übrigens schon bald für die Nintendo Switch erscheinen, glaubt ihr das Konzept klappt auf der Hybridkonsole?